Alpha Bank: Για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος η Νομισματική Συλλογή

Το μήνυμα πως οι ισχυροί δεσμοί της Ελλάδας με τη Ρουμανία «υπερβαίνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επεκτείνονται και στον πολιτισμό» έστειλε η Διοίκηση του Ομίλου Alpha Bank που επισκέφθηκε το Βουκουρέστι με αφορμή τα εγκαίνια της Έκθεσης «TWO SIDES OF THE SAME COIN». Η Έκθεση, την οποία διοργανώνει η Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας από κοινού με τη θυγατρική του Ομίλου, Alpha Bank Romania, και την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας Banca Naţională a României (Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας), στεγάζεται στο Μουσείο της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 1 Μαρτίου 2024.