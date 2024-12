ΔΙΑΣ: Εξαιρετική χρονική συγκυρία για τις άμεσες πληρωμές (instant payments)

Την ευτυχή συγκυρία για τις άμεσες πληρωμές (instant payments) κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, είχε την ευκαιρία να αναδείξει η Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο πάνελ συζήτησης με τίτλο: «Brainstorm Finance - A New Era of Innovation», στο πλαίσιο του The Fortune Greece CEO Initiative 2023, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.