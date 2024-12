Ζαββός: Καθοριστική η συμβολή της ΕΑΤ στον οικονομικό μετασχηματισμό

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του νέου τραπεζικού χάρτη που διαγράφει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, μετά την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της, Γεώργιος Ζαββός, στο πάνελ συζήτησης του Thessaloniki Summit 2023 με θέμα «Banking and Stocks: Shaping the future of finance», με συνομιλητή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο και συντονιστή τον δημοσιογράφο του CNN Greece, Δημήτρη Πεφάνη.