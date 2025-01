Εθνική Τράπεζα: Υποστηρίζει επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενεργοποιεί τη διάθεση του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», συνολικού προϋπολογισμού ύψους €400.000.000, για τη χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps), παρέχοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης - Επενδύσεις για τους νέους (Απασχόληση για Νέους)» της ΕΤΕπ («Skills and Jobs - Investing for Youth (Jobs for Youth)») καθώς και των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου της ΕΤΕπ για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.