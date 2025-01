Eurobank: Διπλή διάκριση για τις υπηρεσίες Cash Management

Η Eurobank αναδείχθηκε ως η κορυφαία τράπεζα στον τομέα του Cash Management στην Ελλάδα καθώς απέσπασε για 9η διαδοχική χρονιά τη διάκριση The Best Treasury and Cash Management Bank for 2023 από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Τράπεζας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών συναλλακτικών υπηρεσιών στους επιχειρηματικούς της πελάτες.