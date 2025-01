«Η επώδυνη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα οδήγησε στην «εκκαθάριση» μη βιώσιμων οικονομικών οντοτήτων και διαδικασιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει πλέον ένα πιο στιβαρό οικονομικό περιβάλλον και απαλλαγμένη από προβλήματα του παρελθόντος να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις τρέχουσες εξελίξεις, τόνισε ο Παναγιώτης Βλαχόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Investment Officer της Tράπεζας Πειραιώς στο Delphi Forum.

Mιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Navigating the global landscape in 2024: Τhe Greek Perspective», ο κ. Βλαχόπουλος έφερε ως παράδειγμα τον κλάδο της τεχνολογίας όπου η Ελλάδα μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο με την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, ενώ σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι είναι θετική ιδέα η ίδρυση ενός sovereign wealth fund στη χώρα, σκέψη αδιανόητη έως και λίγα χρόνια πριν.

Ο CIO της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε ότι η διακύμανση στον πληθωρισμό θα «επιμείνει» παγκοσμίως, αν και χωρίς επιστροφή σε αποπληθωρισμό, ενώ το γενικότερο περιβάλλον που περιλαμβάνει γεωπολιτικές και άλλες εξελίξεις, απαιτεί καινοτόμο, out of the box αντιμετώπιση στις επενδύσεις.

Ο κ. Βλαχόπουλος σημείωσε ότι είναι σκόπιμη η έμφαση σε real assets, όπως τα ακίνητα και οι μετοχές ενώ είναι κρίσιμη και η δυνατότητα να ανταποκρίνεται κανείς στις γρήγορες εναλλαγές που έχουν πλέον οι οικονομικοί κύκλοι, με αναδιάταξη χαρτοφυλακίου και με προσοχή πάντοτε στις αποτιμήσεις και στις γοργές αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία.

Από πλευράς επενδύσεων, η σημερινή συγκυρία προσομοιάζει με το 1999 ή τις αρχές του 2000 όσο αφορά τις μετοχές, με τη θέση του Internet να έχει πάρει σήμερα το AI αλλά και η βιομηχανία λόγω της πράσινης μετάβασης, σημείωσε ο κ. Βλαχόπουλος, προσθέτοντας ότι ομοιότητες υπάρχουν και με τη δεκαετία του ΄70 όσο αφορά την εσωστρέφεια και γεγονότα που προκαλούν αναταράξεις που επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις.

Δείτε εδώ live το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr