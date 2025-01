Fioretti (ESM): Η έλλειψη ανταγωνισμού πραγματική αδυναμία των ελληνικών τραπεζών

Στην έλλειψη ανταγωνισμού, εντόπισε την «πραγματική αδυναμία των ελληνικών τραπεζών», ο κ. Paolo Fioretti, Deputy Head of Financial Sector and Market Analysis European Stability Mechanism (ESM) σε πάνελ για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και τις προκλήσεις που έχει μπροστά του, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 10-13 Απριλίου στους Δελφούς υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.