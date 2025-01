Για τις ευκαιρίες που υπάρχουν για χρηματοδότηση από εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και το ΕΣΠΑ μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Σπύρος Ρεντετάκος, Small Business Director της Alpha Bank.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν την ιστορική ευκαιρία χρηματοδότησής τους από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, επιδεικνύοντας τα κατάλληλα αντανακλαστικά ώστε να τολμήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα στρατηγικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές την επόμενη μέρα, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά», είπε στο πλαίσιο του πάνελ με τίτλο “Maximizing the impact of RRF, SNRF and Strategic Investments”.

Ειδικότερα για το ΤΑΑ, ο κ. Ρεντετάκος υπογράμμισε πως είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία που είχαμε ποτέ στη χώρα μας, με απλές και γρήγορες εγκριτικές διαδικασίες, με σημαντική ελευθερία ως προς το είδος των επιλέξιμων δαπανών που δεν συναντάται συχνά σε επιδοτούμενα προγράμματα και με επιτόκιο από 0,35% σταθερό για 15 έτη.

«Το πρώτο βασικό βήμα για μία μικρομεσαία επιχείρηση είναι να καταρτίσει ένα οργανωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που προάγει έναν ή περισσότερους στόχους του ΤΑΑ», τόνισε ο κ. Ρεντετάκος. «Επίσης, αξιολογούνται η εταιρική διακυβέρνηση, η ικανότητα και εμπειρία του επιχειρηματία, τα αποτελέσματα της δραστηριοποίησής του, η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, η χρηματοδότηση της επένδυσης από ίδια κεφάλαια, καθώς και οι μελλοντικές ταμειακές ροές που θα παραχθούν μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης».

Ο κ. Ρεντετάκος επισήμανε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτυχημένων ΜμΕ που έχουν ήδη εκταμιεύσει πόρους του ΤΑΑ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν. «Είναι μύθος η άποψη ότι το ΤΑΑ απευθύνεται στις μεγάλες και μόνο επιχειρήσεις και αυτό αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό έργων που έχουμε ήδη υπογράψει με τον συμμετέχοντα στο πάνελ κ. Ορέστη Καβαλάκη, Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης», υπογράμμισε ο Small Business Director της Alpha Bank.

Ο κ. Ρεντετάκος είπε ότι «χρειάζεται ακόμη περισσότερη έμφαση στην ενημέρωση και καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με υλοποίηση στοχευμένων δράσεων αναβάθμισης της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και διευκόλυνσης της προσβασιμότητας στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησής τους». Γι’ αυτό και η Τράπεζα προάγει τον συμβουλευτικό της ρόλο, με ιδέες σε επιχειρηματικά σχέδια που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και προωθούν την πράσινη μετάβαση.

Η Alpha Bank συνεχίζει και φέτος τη διεξαγωγή mentoring workshops σε όλη την Ελλάδα με επιχειρηματίες που έχουν ώριμα επενδυτικά σχέδια, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με την επιλογή του πλέον αποδοτικού επενδυτικού προγράμματος ανά επιχειρηματικό σχέδιο.

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Δείτε live την τρίτη ημέρα

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr