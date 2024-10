Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε και φέτος στο 9 ο Οικονομικό Forum των Δελφών με ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας «EQUALL - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», το οποίο πρόσφατα συμπλήρωσε 2 χρόνια.

Συγκεκριμένα, διοργάνωσε το side event «Forging a Society of Equal Opportunities» (Δημιουργώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών), το οποίο περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες:

Παρουσίαση του προγράμματος EQUALL: Γεφυρώνοντας το χάσμα (Piraeus Bank’s EQUALL programme: Bridging the Gap)

Ο Ιδιωτικός Τομέας ως κοινωνικός καταλύτης για ίσες ευκαιρίες (Equal Opportunities: the Private Sector as a Social Catalyst)

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας: Αφουγκραζόμενοι τους νέους ανθρώπους (Fostering Resilience in Greece’s Remote Regions: Listening to Young People).

Διακεκριμένοι ομιλητές, ανέπτυξαν θέματα που καλύπτουν την ευρύτερη επιστημονική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική συζήτηση για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον δρόμο προς μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους κι όλες. Μια κοινωνία χωρίς βία, διακρίσεις, και στερεότυπα που εμποδίζουν τους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια και αυτάρκεια και να εξελίσσονται σε όλα τα πεδία της ζωής τους, διεκδικώντας τους στόχους και τα όνειρά τους.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, συμμετείχε στη συζήτηση της θεματικής ενότητας που ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νέων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Μια συζήτηση με νέους ανθρώπους που έχουν συνειδητά επιλέξει να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική περιφέρεια, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες. Νέοι που διακρίνονται για τον καινοτόμο τρόπο σκέψης τους και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των περιοχών τους σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, η αξιοποίηση της παράδοσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μεγάλου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει στρατηγικά επιλέξει να διατηρήσει εκτεταμένη παρουσία και δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των τοπικών κοινωνιών και λειτουργεί με στόχο να υποστηρίζει τις δημιουργικές τους δυνάμεις, την αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, την ανάπτυξή τους σε βιώσιμη κατεύθυνση και την αύξηση της συμβολής τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Χρέος όλων είναι, είπε ο κ. Μεγάλου, να συμβάλλουν στην ανάσχεση αλλά και την αντιστροφή του φαινομένου της φυγής των νέων ανθρώπων, που με τα προσόντα και τις ικανότητές τους μπορούν να στηρίξουν τη συλλογική προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς πρόσθεσε ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που αποτελούν θετικά πρότυπα, έχουν όνειρα, δουλεύουν σκληρά και πετυχαίνουν τους στόχους τους. Αυτούς τους ανθρώπους η Τράπεζα Πειραιώς τους ενθαρρύνει και τους υποστηρίζει».

Ο κ. Μεγάλου τόνισε επίσης ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να διευρύνει την κοινωνική της παρουσία και να εμπλουτίζει τις δράσεις της, επιδιώκοντας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργεί θετικό αποτύπωμα, επιστρέφοντας με απτά οφέλη για την κοινωνία, μέρος της αξίας που δημιουργεί.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας με τίτλο «Ο Ιδιωτικός Τομέας ως κοινωνικός καταλύτης των ίσων ευκαιριών» η κα Σοφία Ζαχαράκη, Yπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Oικογένειας, αναφέρθηκε στη σημασία της σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων και την ενεργοποίηση εργαλείων με κοινωνικό όφελος σε κρίσιμα θέματα όπως η έμφυλη βία, η προστασία των ευάλωτων ομάδων και οι ίσες ευκαιρίες. Αναφέρθηκε δε ειδικότερα στην ουσιαστική συνδρομή που προσφέρει το πρόγραμμα EQUALL σε ανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για να ενδυναμωθούν και έτσι να νοιώσουν ασφάλεια και αισιοδοξία.

Στη σημασία της διασύνδεσης και των συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έμφαση στο μεγάλο ζητούμενο της ενίσχυσης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας αναφέρθηκε και ο Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τονίζοντας ότι στην αγορά εργασίας πρέπει να έρθει σε επαφή η ζήτηση με την προσφορά καθώς ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η ανεργία είναι μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας θεματικής ενότητας, η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η καταπολέμηση των ανισοτήτων θα πρέπει να εκτείνεται σε όλο τον κύκλο ζωής των ανθρώπων που υπόκεινται σε ανισότητες κάτι που οδηγεί στην ανάγκη ανάληψης δράσεων και σε ό,τι αφορά τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Στη θεματική ενότητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νέων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας συμμετείχαν και συνομίλησαν με τον κ. Χρήστο Μεγάλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Δημήτρης Σταυρακόπουλος, ιδρυτής του Hermoupolis Heritage και του Μουσείου Κλωστοϋφαντουργίας στη Σύρο με στόχο τη διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου του, ο κ. Δημήτρης Αδαμίδης, συνιδρυτής του πολυβραβευμένου ελαιώνα της εταιρίας KONOS με έδρα την Αλεξανδρούπολη, η κα Βασιλική Ζαφειρία Υψηλάντη, ιδρύτρια της εταιρίας Mantility με έδρα την Καβάλα και αντικείμενο τη δημιουργία προϊόντων ελληνικού design από μετάξι του Σουφλίου, ο κ. Νάσος Κοσκινάς, ιδρυτής της POS4work Innovation Hub με έδρα την Πάτρα και δραστηριότητα στον χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας και ο κ. Φανούρης Κοντογεωργάκης, ιδιοκτήτης του LEROS BIKES cycling STORE, με έντονη δραστηριότητα στον χώρο του εθελοντισμού και του αθλητισμού και ταυτόχρονη ενεργό συμβολή στην προσπάθεια δημιουργίας αναβαθμισμένων και ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών στο νησί της Λέρου.

Την εξέλιξη, τη φιλοσοφία, τους στόχους και τις συνεχώς διευρυνόμενες δράσεις του προγράμματος EQUALL - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων παρουσίασε η κα Νάνσυ Ζαχαριάδου, Director στη Μονάδα Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς, τονίζοντας ότι: «Η κοινωνική συνοχή, η ευαισθητοποίηση, η κουλτούρα των ίσων ευκαιριών, η εξάλειψη της βίας αλλά και η επιδίωξη, όλα αυτά να αποτελούν μια πραγματικότητα και όχι μόνο μια προσδοκία, αποτελούν ένα ισχυρό όραμα της διοίκησης της Τράπεζας και αυτό το όραμα έχουμε χρέος να κάνουμε πράξη με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις έτσι ώστε να υποστηρίξουμε όσο περισσότερες κοινωνικές ομάδες μπορούμε».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μέσω μαγνητοσκοπημένων βίντεο, τα δικά τους μηνύματα έστειλαν μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στην δράση Profession has no Gender που υλοποιείται σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα και έχει ως στόχο την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων σε σχέση με την επιλογή επαγγέλματος. Αντίστοιχα, την εμπειρία τους κατέθεσαν και άνθρωποι που συμμετείχαν σε άλλες δράσεις του προγράμματος όπως το Women in Agriculture και το SKILLS 4 ALL.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Παρέσσα Σιδηροπούλου από τα Γιαννιτσά: «Με τα εφόδια που απέκτησα συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Women in Agriculture, με την υποστήριξη και ενθάρρυνση που έλαβα, τις καινοτόμες ιδέες που άκουσα, όπως η ψηφιοποίηση του αγρού, μου άνοιξαν νέοι ορίζοντες». Έχοντας συμμετάσχει στη δράση SKILLS 4 ALL ο κ. Θεόφιλος Μεταξάκης, ηλεκτρονικός μηχανικός σε εταιρία που εγκαθιστά υποθαλάσσια καλώδια, σχολίασε: «Όταν συνδέεις τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση, όπως είχα την ευκαιρία να κάνω συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, αποκτάς αυτοπεποίθηση και εμπιστεύεσαι πια τα χέρια σου», ενώ ο κ. Σωτήρης Λαμπρόπουλος μηχανολόγος μηχανικός, είπε πως «μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αισθάνθηκα πιο ασφαλής στο να βγω στην αγορά. Διεύρυνα τον επαγγελματικό μου ορίζοντα και βρήκα δουλειά».

Τις συζητήσεις συντόνισε η κα Μαργαρίτα Πουρνάρα, αρθρογράφος στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Το πρόγραμμα EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, περιλαμβάνει πάνω από 20 δράσεις μέχρι σήμερα και αναπτύσσεται σε τέσσερις πυλώνες

Ισότητα των Φύλων

Μέριμνα για τα Παιδιά

Νέα Γενιά και

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Μέχρι σήμερα, από τις δράσεις του προγράμματος EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, έχουν ωφεληθεί πάνω από 5.200 άτομα και μέχρι το τέλος του 2025 το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει συνολικά:

Πάνω από 2.900 γυναίκες στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων

Πάνω από 10.000 παιδιά στον πυλώνα της Μέριμνας για τα Παιδιά

Πάνω από 12.000 νέες και νέους στον πυλώνα της Νέας Γενιάς

Πάνω από 500 άτομα στον πυλώνα των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Περισσότερα στο www.equall.gr

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr