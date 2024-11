Μεγάλου (Πειραιώς): Εξετάζουμε καινοτόμες ιδέες για στεγαστικά δάνεια

Τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών μετά την εξυγίανση τους και την αποεπένδυση του Δημοσίου, επισήμανε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σε συζήτηση που διοργάνωσε το πρακτορείο Bloomberg με θέμα "The new era of Greek banking" («Η νέα εποχή για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα»). Όπως ανέφερε «είμαστε σε μια θέση όπου διαθέτουμε τη ρευστότητα να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία και να στηρίξουμε τον σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης που υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα για πρώτη φορά διανέμουμε μερίσματα στους μετόχους, καθώς εξακολουθούμε να δημιουργούμε πλεονάζοντα κεφάλαια για επενδύσεις. Είναι λοιπόν σε μια ενδιαφέρουσα θέση και φυσικά, οι στρατηγικές κινήσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν θα ανοίξουν το δρόμο για ακόμη ισχυρότερες τράπεζες στο μέλλον».