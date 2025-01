Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται δίπλα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την Πρώτη Κατοικία τους, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της. Αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και την μεγάλη της εμπειρία στην παροχή στεγαστικών δανείων, η Τράπεζα συμμετέχει στο νέο κύκλο του Προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» του Ταμείου Ανάκαμψης, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, μετά την επιτυχημένη πορεία του κρατικού Προγράμματος «Σπίτι μου».

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Σπίτι μου II», που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 25 έως και 50 ετών, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, όπως:

 Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, για κατοικία αξίας έως €250.000 με επιφάνεια έως 150 τ.μ. και παλαιότητα έως 31/12/2007.

 Μέγιστο ποσό δανείου €190.000.

 Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη.

 Άτοκη χρηματοδότηση για το 50% του ποσού δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 Mηδενική εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος και χορήγησης δανείου.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα συμπληρωματικά παρέχει:

 Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας από εξειδικευμένους στο Πρόγραμμα συμβούλους των καταστημάτων.

 Άμεση προέγκριση και γρήγορες διαδικασίες εκταμίευσης.

 Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για ανακαίνιση ή /και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με προνομιακούς όρους.

 Διπλάσιους πόντους επιβράβευσης Go For More για κάθε συνεπή αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης.

 10% έκπτωση για επιλεγμένες αγορές στα καταστήματα ΙΚΕΑ.

 Δωρεάν παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης Περιεχομένου (χωρίς Σεισμό) για τον 1ο χρόνο με κάθε νέα ασφάλιση Ζωής δανειολήπτη.

 Δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του δανειολήπτη για συνεχή ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έως την απόκτηση της κατοικίας, παρέχεται η δυνατότητα της παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, της πορείας της αίτησης online, μέσω του NBG Internet Banking.

Το «Σπίτι μου ΙΙ», που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr