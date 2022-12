Τις πιο δημοφιλείς επιλογές και τάσεις όσον αφορά στις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών για την περίοδο των γιορτών παρουσιάζει η «εορταστική εκδοχή» της έρευνας μόδας www.fashion-research.gr.

Ποιο είναι το πιο «κλασικό» δώρο που δέχονται συνήθως και τι outfit θα επιλέξουν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά οι Έλληνες fashion lovers;

Χριστούγεννα με λάμψη ή άνεση;

Η εορταστική περίοδος «επιτρέπει» περισσότερη λάμψη ακόμα και στα καθημερινά μας looks. Σε ποσοστό 41% οι Έλληνες ερωτηθέντες που συμμετείχαν στη διαδικτυακή έρευνα μόδας Fashion (Re)search του GLAMI δήλωσαν ότι φέτος θα επιλέξουν περισσότερο «επίσημα» και fancy σύνολα σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες χρονιές και τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία της Covid-19. Στον αντίποδα, μόλις το 20% θα προτιμήσει πιο άνετα ρούχα και μία πιο χαλαρή προσέγγιση στη βραδιά του ρεβεγιόν – οι περισσότεροι ανέφεραν πως προτιμούν να βρίσκονται στο σπίτι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και άρα αντίστοιχα θα είναι και τα looks που θα φορέσουν. Το 6% σημείωσε ότι του αρέσει να ντύνεται με ρούχα που είναι επηρεασμένα από τα Χριστούγεννα ενώ το 24% φαίνεται ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τα γιορτινά looks αλλά θα ντυθεί με ρούχα που υπάρχουν ήδη στη ντουλάπα του.

Το πιο κλασικό Χριστουγεννιάτικο δώρο

Είναι εύκολο, καλοδεχούμενο και κυρίως, πρακτικό! Την κορυφαία θέση του all time classic δώρου για τα Χριστούγεννα κερδίζουν οι Χριστουγεννιάτικες κάλτσες, με το 57% των Ελλήνων συμμετεχόντων στην έρευνα Fashion (Re)search του GLAMI να απαντά πως ένα ζευγάρι κάλτσες με Xριστουγεννιάτικο pattern είναι πάντα καλοδεχούμενο. Από την άλλη, το 32% δήλωσε πως δεν θα ήθελε ξανά κάλτσες για δώρο καθώς σε ποσοστό 18-19% οι περισσότεροι διαθέτουν ήδη 1 με 2 τέτοια ζευγάρια στη συλλογή τους.

Σήμα-κατατεθέν των Χριστουγέννων

Η τάση του «ugly Christmas sweater» είναι ένα trend που οι Έλληνες γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τις ξενόφερτες ταινίες και σειρές, πλέον όμως έχουμε ξεκινήσει να το ενσωματώνουμε και στη δική μας κουλτούρα. Σε ποσοστό 62% οι συμμετέχοντες επιλέγουν να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα πουλόβερ, το 56% τις χριστουγεννιάτικες κάλτσες, ενώ το 28% επιλέγει t-shirts που έχουν χριστουγεννιάτικη θεματολογία.

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για Χριστουγεννιάτικα δώρα;

Πόσο εύκολο είναι να παραμείνεις on budget όταν επιλέγεις δώρα για τις γιορτές; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Fashion (Re)search του GLAMI το 41% δήλωσε ότι καταφέρνει να παραμείνει εντός προϋπολογισμού, το 39% ορισμένες φορές αισθάνεται ενοχές σχετικά με το χρηματικό ποσό που ξοδεύει για γιορτινές αγορές ενώ το 20% απάντησε ότι λατρεύει να προσφέρει δώρα και δεν έχει κανένα πρόβλημα ακόμη κι αν βγει εκτός budget.