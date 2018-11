Από την πλευρά της η Communications and Marketing Director του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου σημείωσε πως «η απόφαση της Ryanair να ξεκινήσει το δρομολόγιο Αθήνα – Κίεβο, συνδέοντας δυο πολύ ενδιαφέροντες και συναρπαστικούς προορισμούς, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Η επιβατική κίνηση στη συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται δυναμικά και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η Ryanair συνεχίζει και επεκτείνει το δίκτυο της από τη βάση της στην Αθήνα είναι πολύ σημαντικό. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη νέα αυτή σύνδεση και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας στην αγορά μας».

More in this category: