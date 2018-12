Ο General Manager της Air China / Athens Office, Fan He Yun, είπε σχετικά: «Ολοκληρωμένες πληροφορίες στα κινεζικά, για το αεροδρόμιο, αλλά και για τις μεταφορές, τις υπηρεσίες και τις αγορές στην Αθήνα, είναι το νέο, πολύ σημαντικό βήμα που κάνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Κινέζων ταξιδιωτών. Χάρη στην ανάπτυξη της εφαρμογής WeChat Miniapp από το αεροδρόμιο της Αθήνας, με την υποστήριξη της Toorbee, οι πληροφορίες για τον Κινέζο επισκέπτη είναι πλέον εύκολα διαθέσιμες μέσω του WeChat, του κύριου εργαλείου εφαρμογής για σχεδόν όλους τους χρήστες τηλεφώνων στην Κίνα.

More in this category: