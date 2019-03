Οι πελάτες που ταξιδεύουν από την Αθήνα προς το ORD μπορούν να επιλέξουν από τις 20 Flagship Business seats με άμεση πρόσβαση σε διάδρομο, θέσεις που μετατρέπονται σε κρεβάτι, καθώς και να απολαύσουν ένα πλούσιο εξοπλισμό υψηλής ποιότητας σχεδιασμένο από τον ειδικό σε θέματα κρεβατιών, Οίκο Casper. Παράλληλα, προσφέρεται μενού ειδικά εμπνευσμένα από εκλεκτούς chef, νέο κιτ αξεσουάρ με τη σφραγίδα του This is Ground, ενώ οι επιβάτες μπορούν επίσης να κάνουν χρήση των ηχο-ακυρωτικών ακουστικών και να έχουν πρόσβαση στο κορυφαίο Lounge της εταιρείας στο ORD, όπου θα μπορούν να χαλαρώσουν πριν από την πτήση, με μια ποικιλία από ζεστά και κρύα ορεκτικά, κρασί εξαιρετικής ποιότητας, Σαμπάνια, και κοκτέιλς.

