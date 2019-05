Η AEGEAN , στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε την προηγούμενη χρονιά, υλοποιεί νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 40 επιπλέον υποψήφιους πιλότους σε δύο (2) ελληνικές σχολές για την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας (Integrated Commercial Pilot License with MCC). Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνέχεια αντίστοιχου προγράμματος που ανακοίνωσε η AEGEAN , το έτος 2018, και ήδη υλοποιεί, κατά το στάδιο επιλογής του οποίου, ο αριθμός υποψηφίων που προέκυψε να πληρούν τα κριτήρια επιλογής, υπολειπόταν κατά 35 άτομα του προβλεπόμενου αριθμού εκπαίδευσης 100 υποψήφιων πιλότων. Τονίζεται ότι το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 40 επιπλέον υποψήφιους πιλότους, αφορά 30 Έλληνες/Ελληνίδες και 10 Κύπριους/Κύπριες υποψήφιους πιλότους.

