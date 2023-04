SMFL: Αποκτά μερίδιο στην LCI, θυγατρική αεροπορική του Libra Group

Το Libra Group, ένας ιδιωτικός διεθνής επιχειρηματικός όμιλος του οποίου οι θυγατρικές κατέχουν και λειτουργούν περιουσιακά στοιχεία σε σχεδόν 60 χώρες, ανακοίνωσε ότι η Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (SMFL) συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 35% της θυγατρικής του στον τομέα των αερομεταφορών, LCI.