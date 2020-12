Στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020» η ΕlvalHalcor

Για 4η συνεχή χρονιά, η ΕlvalHalcor εντάσσεται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece». Η ElvalHalcor μαζί με 24 ακόμη επιχειρήσεις αξιολογήθηκε, βάσει των επιδόσεών της στο «Sustainability Performance Directory» και κατατάχθηκε στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece» για το έτος 2020.