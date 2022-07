O Δρ. Γεώργιος Μπουρμάς, Γενικός Διευθυντής Μεταλλείων Ευβοίας, Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε., μίλησε για την «Υπόγεια εκμετάλλευση ΚΟΥΤΖΗ - Το πρώτο πράσινο υπόγειο μεταλλείο».

Εκπροσωπώντας την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ανέφερε αρχικά ότι η εταιρεία αποτελεί τη μακροβιότερη ελληνική μεταλλευτική επιχείρηση και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1959. Διαθέτει μεταλλευτικές παραχωρήσεις στην Χαλκιδική, στην Εύβοια και στην Τουρκία.

Το 2017 ξεκίνησε πρόγραμμα αξιολόγησης του μεταλλευτικού δυναμικού της Εύβοιας και τον Δεκέμβριο 2021 έγινε έναρξη εργασιών υπόγειας εκμετάλλευσης στη θέση Κουτζή. Η εν λόγω υπόγεια εκμετάλλευση αποτελεί το πρώτο «πράσινο» υπόγειο μεταλλείο στον κόσμο βάσει των ακόλουθων μοναδικών του χαρακτηριστικών:

Το σύνολο των μηχανημάτων έργου λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρισμό, είτε ενσύρματα είτε με μπαταρίες. Συνεπώς οι εκπομπές CO 2 είναι μηδενικές. Η εξόρυξη λευκολίθου και στείρων πραγματοποιείται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα και με ταυτόχρονο καταιονισμό νερού στα μέτωπα. Συνεπώς, δεν εκλύονται τοξικά αέρια λόγω απουσίας ανατινάξεων και δεν παράγεται σκόνη. Οι αποτυπώσεις των υπογείων έργων εκτελούνται καθημερινά μέσω της τεχνολογίας SLAM (χρήση φορητών σαρωτών). Τα νέφη σημείων αξιοποιούνται στην εκπόνηση τριδιάστατων γεωτεχνικών ομοιωμάτων πολύ υψηλής ακρίβειας, μέσω των οποίων υπολογίζονται άμεσα οι συντελεστές ασφαλείας των υπογείων κατασκευών και διαστασιολογούνται τα μέτρα άμεσης υποστήριξης. Η παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων υλοποιείται μέσω ειδικών γεωτεχνικών αισθητήρων και το σύνολο του προσωπικού γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το μέγεθος των μικρομετακινήσεων σε νευραλγικές θέσεις του υπόγειου μεταλλείου. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας είναι μοναδικές για υπόγεια εκμετάλλευση. Το έμπειρο προσωπικό υπογείων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «καθημερινά ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε σε υπόγειο μεταλλείο».

Ο Δρ. Ζ. Αγιουτάντης μίλησε για την «Ανάπτυξη τεχνολογιών πλοήγησης φορτηγών υπογείων σε υπόγεια ανθρακωρυχεία» και ανέφερε ότι η μεταλλευτική βιομηχανία είχε από πολύ παλιά αναπτύξει τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της μεταφοράς σε επιφανειακά μεταλλεία. Πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τέτοια οχήματα τα οποία μπορούν να πάρουν αποφάσεις (κίνηση, στροφή, κ.λπ.) και να σταματήσουν όταν δουν εμπόδια ή όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή οδήγηση. Μεγάλος αριθμός εταιρειών και κατασκευαστών έχει αρχίσει να συζητάει το θέμα της αυτονομίας υπόγειου εξοπλισμού με έμφαση στο μεταφορικό έργο αλλά και άλλες διαδικασίες.

Ο Δρ. Ζ. Αγιουτάντης παρουσίασε εργαστηριακά αποτελέσματα ερευνητικού έργου που αφορά στην προσπάθεια ανάπτυξης αυτονομίας ηλεκτροκίνητων φορτηγών υπόγειων σε υπόγεια ανθρακωρυχεία στα οποία η εκμετάλλευση γίνεται με τη μέθοδο θαλάμων και στύλων. Σε πρώτη φάση αναπτύχθηκε εργαστηριακό μοντέλο σε κλίμακα 1:6 με βάση τα σχηματικά διαγράμματα φορτηγών υπογείων της εταιρείας Komatsuκαι στην συνέχεια αναπτύχθηκε λογισμικό που επιτρέπει την αυτόνομη πλοήγηση των φορτηγών αυτών σε συνθήκες που δεν υπάρχει GPS. Το λογισμικό τροφοδοτείται με δεδομένα κυρίως από αισθητήρες LiDAR. Ο Δρ. Ζ. Αγιουτάντης έκλεισε στην παρουσίασή του αναφέροντας ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν δοκιμές πεδίου σε πραγματικού μεγέθους οχήματα.

Τέλος, ο Dr. Wisam Farjow, Ph.D. P.Eng., President, Integrated Wireless Innovations Inc., στη δική του παρουσίαση αναφέρθηκε στο «NeuraCom: AI basedCommunication Network Infrastructure for Mining andTunneling Operations». Ο Dr. Farjow εξήγησε ότι οι εξελίξεις στις εργασίες εξόρυξης απαιτούν την ανάγκη για ευφυή επικοινωνιακή υποδομή για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «Μοντέλου Έξυπνης Εξόρυξης» (SmartMining Model). Το NeuraCom, το οποίο κατασκευάστηκε από την Integrated Wireless Innovations Inc. (IWI), μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά, είναι το πρώτο πραγματικά Self-OrganizedNetwork (SON) που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένο για εργασίες εξόρυξης και διάνοιξης σηράγγων. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται το NeuraCom παρέχει ενοποιημένη υποδομή επικοινωνίας που συνδυάζει συνδεσιμότητα Leaky Cable, OpticFiber και Wireless Mesh.

Το NeuraCom είναι ένας πλήρης οδικός χάρτης ψηφιακού μετασχηματισμού. Όντας συμβατό με όλα τα υπάρχοντα δίκτυα, το σύστημα επιτρέπει στα ορυχεία να συνεχίσουν

τη λειτουργία τους χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα δίκτυά τους, αλλά παρέχει δυνατότητες για γρήγορες αναβαθμίσεις σε προηγμένες υπηρεσίες όπως το LTE και άλλες λειτουργίες δικτύου υψηλής ταχύτητας που βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες. Μέσω του συνδυασμού των δυνατοτήτων των σύγχρονων υπολογιστών και του NeuraCom που αξιοποιεί ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει, αναλύει και να μαθαίνει συνεχώς το περιβάλλον του δικτύου όπως επίσης και να αυτό-προσαρμόζεται στις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

Το 2ο Webinar του GRawMat Innovation Cluster Seriesέκλεισε με μια σειρά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν από το κοινό και τις οποίες απάντησαν οι προσκεκλημένοι ομιλητές. Ό

Την εκδήλωση παρακολούθησαν online περίπου 140 εγγεγραμμένοι με εκπροσώπηση από την ερευνητική και Ακαδημαϊκή αλλά και από εταιρίες του κλάδου της εξόρυξης.

Ο Δρ. Ευάγγελος Τζάμος, Εκτελεστικός Διευθυντής του GRawMat, απηύθυνε καλωσόρισμα και χαιρετισμό. Την εκδήλωση συντόνισε η Δρ. Μαρία Μενεγάκη, Καθηγήτρια στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής, University of Kentucky, ΗΠΑ, ο Δρ. Γεώργιος Μπουρμάς, Γενικός Διευθυντής Μεταλλείων Ευβοίας, Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε. και ο Dr. WisamFarjow, Ph.D. P.Eng., President της Integrated WirelessInnovations Inc. του Καναδά. Οι παρουσιάσεις των Δρ. Ζ. Αγιουτάντη και Δρ. Γ. Μπουρμά ήταν στην Ελληνική γλώσσα ενώ του Dr. W. Farjow ήταν στην Αγγλική.