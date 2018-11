«Η πιο ριζική αλλαγή όμως, που επηρεάζει το διεθνώς περιβάλλον, γίνεται στις ΗΠΑ, όπου η φιλοσοφία του Trump για "america first" στηρίζεται στην πιο σημαντική αμερικανική αξία, την ανεξαρτησία, μια λέξη που χάνει το νόημά της, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει έναν ιδιότυπο απομονωτισμό» σημείωσε και υποστήριξε ότι όλο αυτό δημιουργεί κλίμα παγκόσμιας αβεβαιότητας. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική εσωστρέφεια έχει δημιουργήσει κενό ισχύος, που μοιραία προκαλεί άνοδο της Κίνας, με αποτέλεσμα η τελευταία να αναλαμβάνει πλέον να γίνει ο υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης στην Ευρασία και όχι μόνο.

More in this category: