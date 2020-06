ΣΕΒ: Επιστρέφει η βαριά βιομηχανία στη διοίκηση

Στη θέση του προέδρου του ΣΕΒ αναμένεται να εκλεγεί ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, νυν αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΤΙΤΑΝ, κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση.

Η ψηφιακή επανάσταση, η «πράσινη» ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων είναι οι τρεις προκλήσεις στις οποίες καλείται η χώρα μας να ανταποκριθεί και τις οποίες αναμένεται να επισημάνει αύριο αμέσως μετά την εκλογή του ο κ. Παπαλεξόπουλος.

Παράλληλα, αναμένεται να μιλήσει, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, για την πολύτιμη ευκαιρία που ανοίγεται για τη χώρα μας «να αξιοποιήσουμε τους πολύτιμους πόρους που η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μας εμπιστεύεται και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες και διαρκείς μεταρρυθμίσεις, που οφείλουμε κυρίως απέναντι στους εαυτούς και στα παιδιά μας να κάνουμε».

Θα τονίσει ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί και επιβάλλεται να πρωταγωνιστήσει σήμερα, και θα μιλήσει για την ανάγκη ο κόσμος των επιχειρήσεων να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, στους εργαζομένους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Θα αναφερθεί ακόμη στην ανάγκη μετασχηματισμού της παραδοσιακά εσωστρεφούς οικονομίας μας, μέσα από την ενίσχυση των επενδύσεων στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στη σύγχρονη εταιρική οργάνωση και κοινωνική υπευθυνότητα.

Και θα υπογραμμίσει ακόμη πως ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να συμμετέχει εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο για την επιτυχή αναπτυξιακή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, με τις επιχειρήσεις - μέλη του, να συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία και την πολιτεία, σε κρίσιμες στιγμές, όπως άλλωστε το έπραξαν και από την αρχή της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.

Who is who

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.



Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.,1987) στο Πανεπιστήμιο HARVARD των ΗΠΑ. Εργάσθηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην McKinsey & Company Inc. στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Από το 1989 εργάστηκε στην ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σε διάφορες οικονομικές θέσεις και το 1996 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.



Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων (ERT).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

Στο νέο ΔΣ του ΣΕΒ προτείνονται να εκλεγούν ως νέα μέλη σημαντικά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως η κυρία Ιουλία Τσέτη της UNIPHARMA, ο κ. Γιώργος Περιστέρης του ομίλου της ΤΕΡΝΑ και ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου των ΕΛΠΕ. Επίσης, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος διαδέχεται στην ηγεσία του Συνδέσμου τον κ. Θεόδωρο Φέσσα ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου, επί τρεις συνεχείς θητείες (2014-2020). Ο ΣΕΒ που κλείνει εφέτος 113 χρόνια, εκπροσωπεί επιχειρήσεις που παράγουν το 46% του συνολικού κύκλου εργασιών, το 41% των εταιρικών εσόδων, απασχολούν το 10% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) και αποδίδουν το 27% των εταιρικών φόρων. Στα μέλη του ΣΕΒ προστέθηκαν την τελευταία εξαετία 340 επιχειρήσεις, ενώ το 70% των μελών του ανήκουν στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 17:00 θα μιλήσει στα μέλη του ΣΕΒ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας. Θα ακολουθήσει στις 19:30, η απογευματινή εκδήλωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, η οποία περιλαμβάνει ομιλίες από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον νέο πρόεδρο του ΣΕΒ.