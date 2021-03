Η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ψηφιακής μετάβασης της ελληνικής οικονομίας είναι ο βασικός γνώμονας των προτάσεων της επιτροπής καινοτομίας του ΣΕΒ που απαρτίζεται από 40αρηδες Έλληνες επιχειρηματίας της νέας γενιάς.

Μάλιστα το 2018 η επιτροπή αυτή εκπόνησε μια μελέτη με περισσότερες από 70 προτάσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο για τη μετατροπή της Ελλάδας σε παγκόσμιο κόμβο για την προσέλκυση τεχνολογικών εταιρειών.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης Πρόεδρος της Intrasoft International και της επιτροπής καινοτομίας του ΣΕΒ, απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση για την πρωτοβουλία Innovative Greeks σε συνεργασία με την Endeavor για τους Έλληνες που καινοτομούν σε διάφορους τομείς σε όλο τον κόσμο και πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στην 4η βιομηχανική επανάσταση, ορισμένες από αυτές τις προτάσεις έχουν ήδη εγκριθεί και έχουν βοηθήσει σημαντικά το οικοσύστημα.

Μερικά από τα παραδείγματα που ανέφερε ο κ. Κόκκαλης είναι τα εξής:

• Φορολογικές ρυθμίσεις για τα stock options με στόχο να παρακινηθούν οι επενδυτές και να ασχοληθούν με την εργασία τους με πιο παραγωγικό τρόπο

• Κίνητρα σε όσους επενδύουν σε startups για φορολογική έκπτωση 50%

• Εκπτώσεις 200% για τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (έναντι 130%).

• Εξωτερικοί ελεγκτές κατά την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων στην έρευνας και τεχνολογία έναντι αργών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

• Βελτίωση του πλαισίου 2ης ευκαιρίας για νέους επιχειρηματίες που δεν τα κατάφεραν στο παρελθόν.

• Τη δημιουργία του εθνικού μητρώου Elevate Greece - μέσω του οποίου οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά κίνητρα που παρέχονται από το κράτος και την ΕΕ

• Η δημιουργία εθνικού συμβουλίου έρευνας και καινοτομίας

• Σχεδιασμός και προβολή της ιδέας γύρω από το πρώτη «περιοχή καινοτομίας» στην Αττική.

• Και το πρώτο πλήρως καθορισμένο διδακτορικό πρόγραμμα για βιομηχανικά θέματα.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που ήθελε να αντιμετωπίσει η επιτροπή μας ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, ανέφερε ο κ. Κόκκαλης που υπογράμμισε ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η επιτροπή καινοτομίας του ΣΕΒ έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα για την Ελληνική καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Η Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ ιδρύθηκε το 2017 με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, τον μετασχηματισμό της έρευνας που πραγματοποιούν τα πανεπιστήμια μας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και να ενισχύσει το οικοσύστημα των startups μέσω συνεργασιών και δικτύωσης. Το σύνθημά μας στην επιτροπή είναι ότι μιλάμε λιγότερο και κάνουμε περισσότερα!» τόνισε ο επικεφαλής της Intrasoft International και προσέθεσε ότι: «Δεδομένου του παγκόσμιου ανταγωνισμού και του μεγέθους της ελληνικής αγοράς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερες εταιρείες και πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες για να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους και να είναι ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμα.

Γι' αυτό η επιτροπή μας προχώρησε με 2 νέα έργα:

1. Η πρωτοβουλία «Έτοιμοι για την καινοτομία» που στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας, των νεοσύστατων επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας,

2. Και η πρωτοβουλία Καινοτόμοι Έλληνες, σε συνεργασία με την Endeavor, για την οποία είμαστε εδώ σήμερα.

Με την κοινή πεποίθηση ότι συνεργαζόμενοι - Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό - μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και να μεγιστοποιήσουμε το αποτύπωμά του στην οικονομία, ξεκινάμε σήμερα την πρωτοβουλία Καινοτόμοι Έλληνες «Innovative Greeks» κατέληξε ο κ. Κόκκαλης.

Υπενθυμίζεται ότι σημαντικοί Έλληνες από όλο τον κόσμο με διακρίσεις στο χώρο της καινοτομίας συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Michael Kratsios, 4th Chief Technology Officer of the US at the White House Office of Science & Technology Policy

2. Dr. George Damis Yancopoulos, co-Founder, President and Chief Scientist of Regeneron

3. Dr. George A. Scangos, CEO Vir Biotechnology

4. Dr. Nicholas Galakatos Global Head of Blackstone Life Sciences (BXLS)

5. Dr. Stelios Papadopoulos Chairman of the Board of Directors of Biogen, Inc., Exelixis, Inc., and Regulus Therapeutics, Inc

6. Niki Trigoni Professor at University of Oxford, co-Founder & CTO, Navenio

7. Dr. Victoria Coleman 22nd Director of the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

8. Evan Kotsovinos Senior Vice President and Global Head of Infrastructure for American Express

9. Panayiotis Vitakis, Chief Customer Officer, Celonis

10. Jim Gianopulos, Chairman & CEO, Paramount Pictures

11. Dean Dakolias, Co-chief Investment Officer, Fortress Investment Group

12. Nicky Goulimis, Co-Founder & COO, Nova Credit

13. Christos Tryfonas, Founder & Chief Architect, Aisera

14. Marios Stavropoulos, Founder & CEO, Softomotive (acquired by Microsoft)

15. George Hadjigeorgiou, Co-Founder & CEO, Skroutz.gr

16. Alex Chatzieleftheriou, Co-Founder & CEO, Blueground

17. Thanos Papangelis, CEO, Epignosis

18. Laurel Bowden, Partner, 83North

19. Scott Friend, Partner, Bain Capital Ventures

20. Nikitas Koutoupes, Managing Director, Insight Partners

21. James Christopoulos, Managing Director, CVC Capital Partners

22. Andreas Stavropoulos, Partner, Threshold Ventures.

Γιώργος Αλεξάκης