Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor A.E., εντάχθηκε στην πρωτοβουλία First Movers Coalition (FMC), στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα ζήτησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την μείωση των εκπομπών άνθρακα στη βιομηχανία του αλουμινίου.

Η πρωτοβουλία FMC, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, είναι μια παγκόσμια συμμαχία εταιριών που προάγει την ενίσχυση της ζήτησης για καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, προκειμένου να κλιμακώσει την από-ανθρακοποίηση σε τομείς υψηλών εκπομπών όπως είναι το αλουμίνιο, οι αερομεταφορές, το τσιμέντο και το σκυρόδεμα, ο χάλυβας, η ναυτιλία και οι οδικές μεταφορές.

Η Elval, μαζί με 100 μέλη του FMC, έχουν δεσμευτεί να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που υποστηρίζουν τους παγκόσμιους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έως το 2030, αυτές οι δεσμεύσεις θα αντιπροσωπεύουν ετήσια ζήτηση ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων για προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλών εκπομπών και μείωση 31 εκατομμύριων τόνων ισοδύναμου CO 2 .

Η Elval, ως νέο μέλος των First Movers, δεσμεύεται ότι έως το 2030, τουλάχιστον το 10% των ετήσιων αναγκών της σε πρωτόχυτο αλουμίνιο θα καλύπτεται από προϊόντα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, υπολογιζόμενο σε 3 τόνους CO 2 ανά τόνο αλουμινίου, δηλαδή πέντε φορές λιγότερο CO 2 από τον παγκόσμιο μέσο όρο της βιομηχανίας. Αυτή η δέσμευση αποτελεί μέρος των αποφασιστικών δράσεων του οδικού χάρτη της Elval για μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2030 και για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

“Είμαστε περήφανοι για την συμμετοχή της Elval στο First Movers Coalition. Οι συνεργασίες σε όλη την αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και οι στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος, αποτελούν κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση της από-ανθρακοποίησης της βιομηχανίας’’, δήλωσε ο Χαράλαμπος Χάικος, Commercial Senior Director της Elval.

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Elval στα μέλη μας. Η Elval είναι μια ισχυρή προσθήκη στον τομέα αλουμινίου της FMC, δήλωσε ο Rob van Riet, Interim Head του First Movers Coalition στο World Economic Forum. “Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της Elval στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου καθώς και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη λύσεων για την από-ανθρακοποίηση του κλάδου”.

