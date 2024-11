ΣΕΒΕ: Οι επενδύσεις στο επίκεντρο του Export Summit X

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων που αποτελεί πλέον θεσμό για την εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα με τίτλο «Export Summit Χ: Investing, The Only Way to Growth». Το 10ο Export Summit είχε ως σκοπό να εστιάσει στη σημασία των επενδύσεων ως τον μοναδικό δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέτως, στόχευε στο να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας τις επενδύσεις ως κλειδί για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της καινοτομίας. To συνέδριο υλοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με διά ζώσης παρουσία στο Hyatt Regency Thessaloniki στη Θεσσαλονίκη και μεταδόθηκε ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας LiveOn, με πάνω από 1.500 συνέδρους να παρακολουθούν τις εργασίες του.