Στο φόντο αυτό μετά από ενημέρωση που έγινε στις Βρυξέλλες από το στέλεχος της γενικής διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ , Milos Momot, τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι ο αγωγός έχει περιληφθεί στη λίστα των λεγόμενων Projects Of Common Interest (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος) στον τομέα της ενέργειας της ΕΕ και έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους των μελετών.

