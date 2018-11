Σύμφωνα με το ανακοινωθέν η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΗΡΩΝ πρόκειται να αποκτήσει τον έλεγχο τμήματος της επιχείρησης Greek Environmental and Energy Network (GREEN), μέσω της μεταβίβασης των πελατών λιανικής της GREEN, υπό την αίρεση της συμφωνίας των πελατών αυτών και τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

