Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από την Standard and Poor's σε CCC+ με θετική προοπτική, έναντι CCC με αρνητική προοπτική, είναι γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, απόρροια της επιτευχθείσας αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 1,3 δισ. και των δράσεων της Εταιρείας για τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας στο πλαίσιο του γενικότερου ευνοϊκού κλίματος της οικονομίας της χώρας. Η αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την έξοδο της ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, πράγμα για το οποίο γίνεται ήδη από τους συμβούλους η σχετική προεργασία και εξέταση εναλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών. Πέραν αυτών, εξασφαλίσαμε νέα δανειακά κεφάλαια μέσω γραμμής χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ύψους € 255 εκατ. για επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής μέχρι και το 2020.

