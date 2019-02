Οπως αναφέρει η SEV.EN Energy, «ο Όμιλος SEV.EN ENERGY και ο στρατηγικός του εταίρος Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφάσισαν να μην υποβάλουν δεσμευτική προσφορά για τη διαδικασία αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Μεγαλόπολη και Μελίτη με βάση τις τελικές Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών («ΣΑΜ»), όπως αυτές ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ.

Την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για τις λιγνιτικές μονάδες, στη βάση όμως εναλλακτικής εκδοχής της σύμβασης που προτείνει η ΔΕΗ επιβεβαίωσαν σε σχετικό ανακοινωθέν οι SEV.EN Energy και ΓΕΚ Τέρνα.

