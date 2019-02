Πλέον, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για την επόμενη χρονιά, με το “ ΕΚΟ ALL STAR GAME 2020 ”!!!

Η ΕΚΟ , η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρία πετρελαιοειδών και Μέγας Χορηγός του “ ΕΚΟ ALL STAR GAME 2019 ”, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ για την εξαιρετική διοργάνωση των εκδηλώσεων του διημέρου στη Θεσσαλονίκη, όλους τους χορηγούς που στήριξαν τη φετινή διοργάνωση, τους αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες, αλλά κυρίως τον κόσμο, που με την θερμή παρουσία του στο Αλεξάνδρειο και την αγάπη του, μετέτρεψε έναν αγώνα μπάσκετ σε μια μεγάλη γιορτή Αθλητισμού και Πολιτισμού.

