H WATT+VOLT ξεχώρισε στα European Business Awards 2019

Η ελληνική εταιρεία που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες, έλαβε μέρος στα European Business Awards 2019 καταφέρνοντας να κερδίσει τη διάκριση του Εθνικού Νικητή (National Winner) στην κατηγορία Βραβείο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Χρονιάς (The Award for Growth Strategy of the Year), ξεχωρίζοντας ως η μοναδική ελληνική εταιρεία η οποία προκρίθηκε στην τελική φάση.