ΕΤΕπ: Το 40% των ευρωπαϊκών εταιρειών έλαβαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Στο μικροσκόπιο της νέας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο "Going Green – Who is investing in energy efficiency, and why it matters", τίθενται οι επενδύσεις των επιχειρήσεων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες στις αποφάσεις τους.