Κομισιόν: Στηρίζουμε την προσπάθεια της απολιγνιτοποίησης στην Ελλάδα

Πόσο γρήγορα μπορούν οι χώρες των Βαλκανίων να εξαρτηθούν από τον λιγνίτη; Η απολιγνιτοποίηση, ο ρόλος του φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ για μία κοινωνία μηδενικών εκπομπών ρύπων τέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ της δεύτερης μέρας του Athens Energy Dialogues , που συμμετείχαν οι εξής: Simon Uzunov, Deputy Head of electricity Unit, Energy Community Secretariat, Austria, Nicolas Kuen Relations Officer, DG Energy, European Commission, Dr. Σωτήρης Καπέλλος, Chairman, Hellenic Association of PV Companies Σπύρος Οικονόμου, President, Center for Renewable Energy Sources Jürgen Tzschoppe, Executive Vice President International Power, Statkraft Moderator: Dr Anna Plevri, Assistant Professor, University of Nicosia