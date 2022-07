Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, υπέγραψε Σύμβαση Αποκλειστικότητας και Δέσμευσης Παραγωγής (Exclusivity and Capacity Agreement - ECA) για την προμήθεια inter-array καλωδίων XLPE 66 kV και συναφών εξαρτημάτων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hai Long 2 και 3.

Το έργο κατασκευής Hai Long στην Ταϊβάν αποτελείται από δύο υπεράκτια αιολικά πάρκα (OWF), τα Hai Long 2 (HL2) και Hai Long 3 (HL3), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.044 MW. Το Hai Long Offshore Wind Project είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Ταϊβάν που αναπτύχθηκε από κοινού από την Northland Power Inc., την Yushan Energy Pte Ltd και την Mitsui & Co.

Το πάρκο θα βρίσκεται 40-50 χιλιόμετρα από την ακτή Changhua και θα φθάνει σε υποθαλάσσιο βάθος μεταξύ 35 και 55 μέτρων. Το HL2 αποτελείται από 2 μικρότερα αιολικά πάρκα (sub-wind farms), το HL2A, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 300MW, και το HL2B, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 232MW. Το HL3 έχει μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 512MW.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα προμηθεύσει περίπου 140 χιλιόμετρα XLPE μονωμένων inter-array καλωδίων 66 kV με τα συναφή εξαρτήματα. Τα καλώδια θα παραχθούν στο καθετοποιημένο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο. H κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024 για το Hai Long 2 και το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους για το Hai Long 3.

«Τα υπερσύγχρονα καλώδια και εξαρτήματα της Hellenic Cables αποτελούν προϊόντα υψηλής ποιότητας ευθυγραμμισμένα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της Ταϊβάν. Στην Hellenic Cables είμαστε ενθουσιασμένοι με τη νέα μας συνεργασία με τη Hai Long Offshore Wind Power Co. Ltd, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μονοπάτι στο ταξίδι του ενεργειακού μετασχηματισμού», σχολίασε ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables.

Ο Felipe Montero, Project Manager του έργου Hai Long Offshore Wind, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που εξασφαλίσαμε την Hellenic Cables ως τον κατασκευαστή των καλωδίων μας και καθιερώνουμε έτσι τη συνεργασία αυτή. Η Hellenic Cables θα κατασκευάσει ένα κρίσιμο τμήμα του έργου μας και χαιρόμαστε που το αναλαμβάνει μια εταιρεία – ηγέτης της αγοράς στην κατασκευή υποβρυχίων καλωδίων».