Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της ενέργειας και του αυτοματισμού, κατατάχθηκε δεύτερη στη λίστα Supply Chain 25 λίστα για το έτος 2022.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Schneider Electric κατατάσσεται στην πρώτη πεντάδα και η έβδομη συνεχόμενη χρονιά που κατατάσσεται στη λίστα. Αυτό επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση και επένδυση της εταιρείας να ενισχύσει τη στρατηγική της για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Αυτή η αναγνώριση έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την αλυσίδα εφοδιασμού. Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους κλάδους συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, αντιμετωπίζοντας την περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τις παγκόσμιες ελλείψεις πρώτων υλών και ηλεκτρονικών ειδών και δυσκολίες σε θέματα μεταφορών. Έτσι, έχει γίνει ακόμη πιο κρίσιμο για τις εταιρείες να επανεξετάσουν, να επαναπροσδιορίσουν και να ενισχύσουν την «ανθεκτικότητα» του δικτύου προμηθευτών και να αυξήσουν την τοπική χωρητικότητα.

Η κατάταξη στην λίστα Gartner Supply Chain Top 25 για το 2022 εντοπίζει, γιορτάζει και σκιαγραφεί εταιρείες που επιδεικνύουν αριστεία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας εν μέσω διαταραχής της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Η λίστα διαμορφώνεται βάσει τριών παραγόντων:

Χρηματοοικονομικοί δείκτες μέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης των φυσικών περιουσιακών στοιχείων και της αύξησης των εσόδων

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ESG

Γνώμη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων της Gartner και των συναδέλφων της βιομηχανίας

«Νιώθουμε τιμή για την αναγνώριση από την Gartner και από τους συνεργάτες μας», δήλωσε ο Mourad Tamoud, Executive Vice President της Global Supply Chain της Schneider Electric. «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόοδο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας λόγω της ακλόνητης δέσμευσής μας προς τους πελάτες μας αλλά και τη βιωσιμότητα. Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση αυτή είναι μια περαιτέρω απόδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο - ότι η επένδυση σε ανθρώπους και τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης έχει απτά οφέλη για την ανθεκτικότητα, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα».

Νωρίτερα φέτος, η Schneider Electric αναγνωρίστηκε από την Gartner στα Power of the Profession™ Supply Chain Awards για το “Adaptive Machine Learning Driver ‘Self-Healing’ Supply Chain” στην κατηγορία “Process or Technology Innovation of the Year”. Η πλατφόρμα της Schneider Electric βελτιστοποιεί τις παραμέτρους που σχετίζονται με την απόδοση, όπως το safety stock quantity, οι ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών και οι χρόνοι παράδοσης σε πραγματικό χρόνο μέσω machine learning. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πάνω από 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο DNA και στο όραμα της Schneider Electric καθώς και στον πρώτο πυλώνα της στρατηγικής της για την εφοδιαστική αλυσίδα, το STRIVE (Sustainable, Trusted, Resilient, Intelligent, Velocityand Efficiency). Τώρα, στο δεύτερο έτος της, η εταιρεία έχει επιταχύνει τον μετασχηματισμό της με στόχο να έχει ακόμα πιο ευέλικτη και τεχνολογικά εξελιγμένη αλυσίδα εφοδιασμού, με επίκεντρο στον πλανήτη και τον πελάτη.

Πέρυσι, η Schneider Electric ξεκίνησε το Zero Carbon, το οποίο στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της αλυσίδας εφοδιασμού της. Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η εταιρεία θα συνεργαστεί με τους κορυφαίους 1.000 προμηθευτές της - οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 70% των εκπομπών άνθρακα της Schneider Electric - για να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές CO₂ των λειτουργιών τους έως το 2025. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2021-2025 και πρόκειται για το βήμα προς τον περιορισμό της αύξησης των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών σε 1,5°C ή λιγότερο έως το 2050, όπως στοχεύει η Συμφωνία του Παρισιού.

Νωρίτερα φέτος, το εργοστάσιο Le Vaudreuil της Schneider Electric στη Γαλλία αναγνωρίστηκε από το World Economic Forum (WEF) ως Sustainability Lighthouse, ένας από τους μόλις έξι παγκοσμίως και δύο για την εταιρεία με τον άλλο να είναι στο Λέξινγκτον του Κεντάκι. Επίσης, το εργοστάσιο της εταιρείας στο Hyderabad, στην Ινδία αναγνωρίστηκε επίσης ως “Advanced Lighthouse”, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό της εταιρείας σε πέντε.