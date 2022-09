Βράβευση του Προέδρου της ΡΑΕ από την ΗΑΕΕ

Το βραβείο «ΗΑΕΕ Annual Award for long-standing contribution towards a decarbonized, liberalized and competitive Greek energy sector» έλαβε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) στο πλαίσιο της 17ης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Διάσκεψης με τίτλο «Το μέλλον των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων» που διεξήχθη στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2022.