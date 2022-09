Schneider Electric: Σημαντικές διακρίσεις στα Environmental Awards 2022

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ξεχώρισε στα φετινά Environmental Awards 2022, που διοργανώθηκαν από την Boussias, αποσπώντας συνολικά 5 διακρίσεις: 1 Gold στην κατηγορία «Sustainable Business» και 3 Silver βραβεία στις κατηγορίες «Climate Change», «Energy efficiency» και «Sustainable Product or Service», καθώς και τον τιμητικό τίτλο «Environmental Service Provider of the Year».