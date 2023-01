Σε αναλυτική ενημέρωση των επενδυτών προχωρά η ΡΑΕ σε σχέση με έκδοση απόφασης με ΦΕΚ για τον καθορισμό Μεθοδολογίας Επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος για σύνδεση Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Όπως αναφέρεται, είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, προβλέπεται η κατασκευή εργών επέκτασης του Συστήματος, ιδίως νέων υποσταθμών, στα οποία θα συνδεθούν έργα ΑΠΕ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο πρώτος σταθμός ΑΠΕ που αδειοδοτείται (στην αδειοδότηση περιλαμβάνεται και η κατασκευή των έργων επέκτασης του Συστήματος), έχει την υποχρέωση πληρωμής και υλοποίησης των έργων. Τα έργα αυτά αποτελούν υποδομή του δικτύου και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούν και από άλλους σταθμούς ΑΠΕ. Οι σταθμοί αυτοί, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, λαμβάνουν διακριτά όρους σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή στο ίδιο σημείο (υποσταθμό) και εύλογα πρέπει να αναλάβουν ένα μέρος του κόστους των έργων επέκτασης του Συστήματος που τους αναλογεί.

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ανακοινώνει ότι αποφάσισε τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος για σύνδεση Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Ποιες περιπτώσεις αφορά:

Η μεθοδολογία αφορά στον τρόπο επιμερισμού, μεταξύ των Χρηστών, του κόστους των έργων επέκτασης του Συστήματος για τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:

1.1 Σύνδεση νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα.

1.2 Σύνδεση του Δικτύου σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση Πελάτη ή Παραγωγού στο Σύστημα.

1.3 Σύνδεση νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση υφιστάμενου Πελάτη ή Παραγωγού του Συστήματος.

Ποια είναι τα κοινά έργα στα οποία θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους:

Τα κοινά έργα επέκτασης για τα οποία θα υπάρξει επιμερισμός του κόστους είναι τα ακόλουθα:

Σημείο Σύνδεσης σε υφιστάμενο Υποσταθμό Χρήστη

Στα κοινά έργα επέκτασης για τη σύνδεση περιλαμβάνονται: Ζυγοί Υψηλής Τάσης (YT), Αποζεύκτης τομής Ζυγών ΥΤ ή/και διασυνδετικές πύλες Ζυγών ΥΤ, Πύλες Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ), Γραμμές Μεταφοράς (αν υπάρχουν).

Σημείο Σύνδεσης σε υφιστάμενη ΓΜ που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης Χρήστη

Στα κοινά έργα επέκτασης για τη σύνδεση περιλαμβάνεται το τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) που θα απαιτείτο για τη σύνδεση στο Σύστημα του νέου Χρήστη, αν δεν υπήρχε η υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς ως έργο επέκτασης για τη σύνδεση του υπάρχοντος Χρήστη.

Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη το κατασκευαστικό κόστος των κοινών έργων επέκτασης (C), γίνεται αναγωγή του κατασκευαστικού κόστους στο χρόνο σύνδεσης του νέου Χρήστη (Παραγωγός – Πελάτης – Δίκτυο) (C αναγ ) και απομείωση της αξίας των έργων λόγω αποσβέσεων (C τελ ).

Με την εν λόγω μεθοδολογία ρυθμίζεται θεσμικά ο επιμερισμός του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος για σύνδεση Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), διευκολύνοντας σημαντικά την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ.

Απλοποιημένο αριθμητικό παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι τρεις σταθμοί ΑΠΕ πρόκειται να συνδεθούν σε νέο υποσταθμό 40/50 MVA συνολικού κόστους 2.400.000 € με ονομαστική ισχύ:

P A =20 MW

P B =10MW

P Γ =20MW

· Ο πρώτος σταθμός ΑΠΕ θα πληρώσει εξ ολοκλήρου όλο το κόστος κατασκευής του νέου υποσταθμού, δλδ 2.400.00 €.

Με εφαρμογή της μεθοδολογίας:

· ο δεύτερος σταθμός ΑΠΕ θα κληθεί να καταβάλει ποσό ίσο προς (=10/(20+10)*2.400.000 = 800.000 €. Το ποσό αυτό θα πάει εξ ολοκλήρου στον 1ο σταθμό ΑΠΕ.

· ο τρίτος σταθμός ΑΠΕ θα κληθεί να καταβάλει ποσό ίσο προς (=20(20+10+20)*2.400.000 € = 960.000 €). Από τα χρήματα αυτά θα επιστραφεί ποσό ίσο προς 640.000 € στον 1ο σταθμό ΑΠΕ και 320.000 € προς τον 2ο σταθμό ΑΠΕ.

· Τελικά, μετά τις εκκαθαρίσεις, ο πρώτος σταθμός θα έχει καταβάλει το ποσό των 960.000 €, ο δεύτερος 480.000 € και ο τρίτος το ποσό των 960.000 €, στη βάση της ονομαστικής ισχύος του καθενός.

· Τονίζεται ότι με την εφαρμογή της μεθοδολογίας δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση ή συναλλαγή μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ που θα συνδεθούν στο ίδιο σημείο. Όλες οι καταβολές και οι επιστροφές θα γίνονται μέσω της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη διαφάνεια, απλοποιεί την όλη διαδικασία, και εξασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση των έργων ΑΠΕ.