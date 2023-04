Σειρά νέων υπηρεσιών και διευκολύνσεων παρέχει η εφαρμογή myΔΕΗ που είναι διαθέσιμη για τους πελάτες της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να διαχειρίζονται τις παροχές τους και τα προσωπικά τους στοιχεία και να ενεργοποιούν νέες υπηρεσίες και προϊόντα, ενώ παράλληλα τους προσφέρει εργαλεία και συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προγράμματα επιβράβευσης. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το myΔΕΗ θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες εφαρμογές, δυνατότητες και προσφορές, φέρνοντας ό,τι καινούργιο υπάρχει στον κόσμο της ΔΕΗ στις οθόνες των καταναλωτών.

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Καρακούσης, ανέφερε σχετικά: «Βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η πελατοκεντρική φιλοσοφία. Κάθε καινούργιο προϊόν που λανσάρουμε, κάθε νέα υπηρεσία, θέλουμε να κάνει τη ζωή των πελατών μας καλύτερη. Το myΔΕΗ είναι μία νέα εμπειρία που κάνει τη συνολική διαχείριση της σχέσης με τη ΔΕΗ, του κάθε πελάτη ξεχωριστά, εύκολη και άμεση, ενώ προσφέρει πολλά προνόμια στους χρήστες. Προτρέπουμε όλους τους πελάτες μας να κατεβάσουν την εφαρμογή, να γνωρίσουν την νέα ψηφιακή εμπειρία εξυπηρέτησης και να επωφεληθούν από τα προγράμματα επιβράβευσης και εξοικονόμησης».

myΔΕΗ: Πρόσβαση από παντού σε όλα όσα χρειάζεται ο πελάτης

Οι πελάτες της ΔΕΗ, κατεβάζοντας την εφαρμογή myΔΕΗ στο κινητό τους (στο app store ή στο google store) ή μπαίνοντας στο https://mydei.dei.gr και, αφού εγγραφούν, αποκτούν πρόσβαση στον νέο ψηφιακό κόσμο της ΔΕΗ. Οι βασικότερες δυνατότητες του myΔΕΗ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνουν:

Εύκολη και γρήγορη διαχείριση λογαριασμών

Στο myΔΕΗ οι πελάτες μπορούν να βλέπουν και να διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα τους λογαριασμούς τους, να τους εξοφλούν και να παρακολουθούν τους διακανονισμούς τους. Η εφαρμογή myΔΕΗ έρχεται να αντικαταστήσει και ταυτόχρονα να βελτιώσει την υπηρεσία e-bill, οι χρήστες της οποίας μπορούν να μπουν στο myΔΕΗ με τους υπάρχοντες κωδικούς τους. Επιπλέον, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να βλέπουν το ιστορικό τους και να βρίσκουν τρόπους διευκόλυνσης πληρωμών.

Ενεργοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του myΔΕΗ είναι η δυνατότητα ενεργοποίησης μιας σειράς προϊόντων αλλά και πρόσθετων υπηρεσιών καθαρής ενέργειας και ασφάλειας.

Για παράδειγμα, στο myΔΕΗ μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρονικά το ΔΕΗ myHome 4All, το νέο οικιακό κυμαινόμενο πρόγραμμα της ΔΕΗ, που περιέχει δωρεάν την υπηρεσία GreenPass δίνοντας την δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους πελάτες να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, ενώ τους ανταμείβει όταν εξοικονομούν ενέργεια.

Οι χρήστες του myΔΕΗ μπορούν να ενεργοποιήσουν μόνοι τους και το Green Pass, την πρόσθετη υπηρεσία από τη ΔΕΗ, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνουν στο σπίτι τους, τόση παράγεται και δεσμεύεται για αυτούς από Ανανεώσιμες Πηγές.

Για περισσότερη ασφάλεια, οι εγγεγραμμένοι στο myΔΕΗ μπορούν να ενεργοποιήσουν το FixIt, την καινοτόμο υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας, με την οποία μπορούν να καλούν τεχνικό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο για άμεση αποκατάσταση απροσδόκητων βλαβών ή ζημιών στο σπίτι. Αντίστοιχα, για όσους έχουν στο σπίτι φυσικό αέριο, η υπηρεσία FixIt Dual προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, κλειδαρά ή τεχνικό ατομικού καυστήρα Φυσικού Αερίου.

E-Selfmetering για καταχώριση της πραγματικής κατανάλωσης

Με το e-Selfmetering, οι καταναλωτές μπορούν να καταχωρούν μόνοι τους online στο myΔΕΗ την πραγματική τους κατανάλωση, ώστε να πληρώνουν μόνο ό,τι έχουν καταναλώσει. Έτσι, μπορούν να αποφύγουν εκπλήξεις στους λογαριασμούς και να έχουν την ακριβή εικόνα της κατανάλωσής τους.

Εξοικονόμηση ενέργειας με το ΔΕΗ myEnergy Coach

Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου myΔΕΗ είναι ότι ο myEnergy Coach, ο εξειδικευμένος σύμβουλος με λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους, είναι διαθέσιμος πάντα και από παντού. Με το ΔΕΗ myEnergyCoach, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους, να βλέπουν την ενεργειακή ανάλυση των συσκευών τους, να ανακαλύπτουν αποτελεσματικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας, να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις εξοικονόμησης και να επικοινωνούν απευθείας με έναν σύμβουλο ενέργειας στο κέντρο εξυπηρέτησης της ΔΕΗ.

Επιβράβευση της εμπιστοσύνης των πελατών

Στην ενότητα myRewards στο myΔΕΗ, οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα προγράμματα επιβράβευσης καθώς και από προσφορές από κορυφαία brands της αγοράς. Η ενότητα myRewards θα ανανεώνεται συχνά, με νέες προσφορές και προνόμια.

