Η ΖeniΘ, «ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα», παρουσιάζει τη νέα, πρωτοποριακή digital πλατφόρμα ΖeniΘ Power Up. Με κεντρικό μήνυμα «Σας δίνουμε περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα»,η ΖeniΘ ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των πελατών της και όχι μόνο, παρέχοντας αποκλειστικές online προσφορές, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και διαγωνισμούς για μοναδικά δώρα και αξέχαστες εμπειρίες.

Όσοι επισκεφθούν στο zenith.gr την πλατφόρμα ZeniΘ Power Up θα έχουν πρόσβαση σε μία σειρά προνομιακών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως το προϊόν ρεύματος My Pet My Home, που εκτός από το ρεύμα του σπιτιού σου προνοεί και για τη φροντίδα του κατοικίδιού σου, αλλά και την κάρτα υγείας ΕΥ ΖΗΝ για δωρεάν check up και διαγνωστικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια.

Η ενέργεια της ΖeniΘ δίνει περισσότερα, προσκαλώντας τους επισκέπτες της πλατφόρμας να λάβουν μέρος σε συναρπαστικούς διαγωνισμούς για εισιτήρια αγώνων μπάσκετ, συναυλίες, ταξίδια και συσκευές τεχνολογίας.

Επιπλέον, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχει γίνει στον κλάδο της ενέργειας συνεχίζεται μέσα από την πλατφόρμα, δίνοντας σε έναν τυχερό την ευκαιρία να κερδίσει ένα ολοκαίνουργιο ενεργειακό σπίτι.

Το όραμα της ΖeniΘ είναι να προσφέρει πίσω έμπρακτα σε όλους, μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν πραγματική αξία στα νοικοκυριά. Η πλατφόρμα ZeniΘ Power Up από τη ZeniΘ ήρθε για να δώσει περισσότερα για μια πιο όμορφη, ξέγνοιαστη καθημερινότητα.

Η εταιρεία δίνει την ευκαιρία σε όλους, πελάτες ή μη της ΖeniΘ, να επισκεφθούν τη νέα πλατφόρμα και να επωφεληθούν από τις ειδικές online προσφορές που θα βρουν μόνο εκεί, για ρεύμα και φυσικό αέριο, εισάγοντας μία νέα καινοτομία στην αγορά ενέργειας.

Η πλατφόρμα, που συνεχώς εμπλουτίζεται με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και μοναδικά προνόμια για όλους, επιβεβαιώνει τις διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας να παραμένει πελατοκεντρική και πρωτοπόρος στον κλάδο της ενέργειας.

O κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Εμπορικός Διευθυντής της ZeniΘ, δηλώνει σχετικά: «Στη ZeniΘ, αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εποχής, δημιουργήσαμε μία digital πλατφόρμα που θα δίνει αξία και θα κάνει την καθημερινότητα των καταναλωτών απλά πιο όμορφη.

Πλέον, όλοι, πελάτες της ZeniΘ αλλά και μελλοντικοί πελάτες της, μέσω του ZeniΘ Power Up στο zenith.gr, μπορούν να ενημερώνονται για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες μας, δωρεάν προνόμια, αποκλειστικές προσφορές και διαγωνισμούς και έτσι, να κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη με την κορυφαία ενέργεια της ZeniΘ.

Σας περιμένουμε όλους να ανακαλύψετε το ZeniΘ Power Up, γιατί μόνο η ZeniΘ σας προσφέρει περισσότερα για να ζείτε ομορφότερα».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ZeniΘ, καθώς και σε όλες τις πλατφόρμες social media: Facebook, LinkedIn, Instagram και Youtube.

