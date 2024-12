Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3rd ENERGY LAW FORUM που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications την Tρίτη 5 Δεκεμβρίου, 2023 στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο, Παραδείσου 18, Μαρούσι 151 25. Το συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα των Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) Πανελληνίου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.)

Το συνέδριο άνοιξε με εισαγωγική ομιλία o Κώστας Παπαμιχαήλ, Deputy General Manager, Hellenic Association of Energy Suppliers, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης καθώς και στον σημαντικό ρόλο των προμηθευτών στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του μοντέλου παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το ειδικό τιμολόγιο, καθώς και στην ανάγκη η αγορά να λειτουργήσει σε καθεστώς «κανονικότητας» και ελεύθερου ανταγωνισμού ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών σε αυτή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στόχευση.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα συζήτησης: Γεωπολιτικά, Νομικά και Ρυθμιστικά ζητήματα που προκύπτουν από την Ενεργειακή Κρίση: ο Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας- ΕΛΕΤΑΕΝ, αναφέρθηκε στην ανάγκη το νέο ΕΣΕΚ να περιέχει πιο ισορροπημένο μείγμα αιολικών, φωτοβολταϊκών και άλλων τεχνολογιών Α.Π.Ε. διότι έτσι θα είναι μεγαλύτερο το όφελος για τους καταναλωτές από τη διείσδυση των Α.Π.Ε. και θα υπηρετείται αποτελεσματικά ο στόχος η χώρα να καταστεί εξαγωγός πράσινης ενέργειας.

Στην συνέχεια η Σοφία Μιχελάκη, Ανώτατη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΔΕΣΦΑ, παρουσίασε τη σημασία των ενεργειακών υποδομών για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση που σχεδιάζει η Ε.Ε., με στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Στην παρέμβασή της εξέτασε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τα κίνητρα που έχει δώσει η Ένωση για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε τα τελευταία έτη και παρουσίασε τα νέα έργα φυσικού αερίου και LNG που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με στόχο την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, αλλά και τα έργα υδρογόνου που σχεδιάζονται για να επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση σε πράσινη ενέργεια. Τόνισε, τέλος, το ρόλο του ΔΕΣΦΑ και τη σημασία των υποδομών που έχει εντάξει στο πρόγραμμα ανάπτυξής του για την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Σε ξεχωριστή ομιλία, η Αναστασία Ρήγα, Νομικός Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ της εταιρείας ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, παρουσίασε το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στις υποχρεώσεις των κατόχων των ενισχυόμενων σταθμών και σε νομικούς προβληματισμούς που αφορούν την υπό διαμόρφωση σύμβαση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ομιλία της στο 3rd Energy Law Forum η Μελίζα Ασημακοπούλου, Regulatory Affairs Director, HERON THERMOELECTRIC SA, a company of Gek-Terna, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το θετικό αποτέλεσμα από μία περίοδο κρίσης είναι η ανάδειξη των παθογενειών και κατ’ επέκταση των προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθούν σε μία αγορά κατά την επαναφορά της στην κανονικότητα. Η συγκεκριμένη ενεργειακή κρίση για τη χώρα μας ανέδειξε αφενός την υψηλή συγκέντρωση της ελληνικής αγοράς στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφετέρου τις ελλείψεις στην διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, όπου για την ικανοποίηση ενός ελάχιστου βαθμού αξιοπιστίας για το ενεργειακό σύστημα και την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της απανθρακοποίησης απαιτείται η θέσπιση ενός Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος, όπως άλλωστε ορίζεται και στο ΕΣΕΚ

H Έφη Βατάλη, Δικηγόρος Γενική Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης, ΔΕΔΔΗΕ, παρουσίασε στο πλαίσιο του 3rd Energy Law Forum το θεμα REPOWER EU και Δραστηριότητα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Δράσεις και στόχοι της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ , προκλήσεις και προοπτικές σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο πρώτο μέρος έγινε αναφορά των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στο ενωσιακο και ελληνικό δίκαιο που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050. Στο δεύτερο μέρος έγινε η παρουσίαση των μέτρων και των στόχων του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Η/Ε σε εναρμόνιση με τα παραπάνω , όπως η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, που συνδέονται με το δίκτυο, στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, οι δράσεις ηλεκτροκίνησης , το έργο των έξυπνων μετρητών, η αντικατάσταση παλαιών Μ/Σ , ενίσχυση, υπογειώσεις δικτύου κλπ.

Ακολούθησε στο δεύτερο πάνελ με επίκαιρα Ενεργειακά Θέματα η Ντορίνα Παπαδημητρίου, Legal Manager, Group International Business Activities and E&P, HELLENiQ ENERGY Group of Companies, παρουσίασε τη νομοθεσία των δραστηριοτήτων δέσμευσης και αποθήκευσης υδρογονανθράκων στο συνέδριο 3rd Energy Law Forum. Ακολούθως επισημάνθηκαν προβληματισμοί επί της εφαρμογής της νομοθεσίας. Τέλος, αναπτύχθηκαν οι συναφείς προκλήσεις που τίθενται ενώπιον τόσο της βιομηχανίας όσο και των θεσμών, ευρωπαϊκών ή εθνικών.

Στην συνέχεια η Φωτεινή Αντωνοπούλου, Νομική σύμβουλος, Motor Oil Renewable Energy M.A.E., ανέλυσε τις τρέχουσες ρυθμιστικές και οικονομικές συνθήκες και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμβαλλόμενοι κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη των διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των Α.Π.Ε. (RES PPAs). Συναφώς αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας (EMD) και τα προβλεπόμενα μέτρα για την ανάπτυξη των PPAs και τόνισε την ανάγκη για προσεκτική μελέτη των σχετικών θεμάτων και ρυθμιστική σταθερότητα, ως απαραίτητο παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Ενώ ολοκληρώηθηκε από την Βάλια Αποστολοπούλου, Εταίρος & Επικεφαλής Κλάδου Ενέργειας, Καρατζά & Συνεργάτες, μιλώντας για τις προκλήσεις στην χρηματοδότηση έργων που αποζημιώνονται μέσω διμερούς σύμβασης αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (CPPAs). Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στους κινδύνους που δύνανται να προκύψουν και στην αντιμετώπιση αυτών μέσω της ίδιας της σύμβασης του CPPA αλλά και των χρηματοδοτικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο της εισήγησής της η Δρ Βασιλική Μαραζοπούλου, Attorney-at-Law, Energy Exchange Group, ανέπτυξε ορισμένες σκέψεις γύρω από τη θεματική « Επίλυση διαφορών στην ενέργεια: τι επιφυλάσσει το μέλλον». Επικεντρώνοντας στις διασυνοριακές ενεργειακές διαφορές και στον θεσμό της διεθνούς διαιτησίας εξέτασε κυρίως το ερώτημα πώς αναπροσαρμόζονται στο νέο διαμορφούμενο τοπίο επαναλαμβανόμενων ενεργειακών κρίσεων από τη μία πλευρά τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι θεσμικοί φορείς του κλάδου της ενέργειας και από την άλλη πλευρά η διεθνής διαιτητική κοινότητα.

Το βασικό μήνυμα της ομιλίας του Μικέλη Χατζηγάκη, Διευθύνοντας Σύμβουλο, Hexicon Power ήταν ότι «Τα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα και ένα ολόκληρο Ελληνικό οικοσύστημα που θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και υπεραξία στην Ελληνική οικονομία».

Τέλος στο τρίτο πάνελ με συντονιστή τον Αργύρη Οικονόμου, General Counsel and General Manager of Legal Affairs and Corporate Governance, PPC S.A συζητήθηκε η κλιματική κρίση.

Η Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΔΝ, Δικηγόρος, τόνισε την σημασία του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής για την διαμόρφωση της σύγχρονης έννομης τάξης. Αναφέρθηκε στην ουσιώδη αλλαγή που επέρχεται στο δίκαιο λόγω της ανάγκης προτεραιοποιήσης της προστασίας του κλίματος και στην κλιματική νομολογία, όπως εξελίσσεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Γιάννης Μπιμπλής, Διευθυντής Νομικών Θεμάτων ανταγωνισμού, διαχείρισης αποβλήτων και εναλλακτικών καυσίμων, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΑΕ., Μέλος ΔΣ και Ταμίας της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, παρουσίασε τα καύσιμα του μέλλοντος που δεν θα προέρχονται από αργό πετρέλαιο, όπως το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα. Ανέδειξε ένα «μωσαϊκό» ενεργειακών λύσεων στον μελλοντικό ενεργειακό χάρτη όπου η ενέργεια από ΑΠΕ θα συνυπάρχει με τα πράσινα καύσιμα που θα προέρχονται από ανακύκλωση αποβλήτων και βιομάζα. Παρουσίασε τη πόλη του μέλλοντος όπου δίδεται έμφαση στη κυκλικότητα του νερού και στην επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων.

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο δικηγόρος και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

