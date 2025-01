Η AVIN ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, εγγυημένη ποιότητα και άμεση παράδοση με δυνατότητα πληρωμής σε έως και 12 δόσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η εταιρεία σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More προσφέρουν κέρδος 6% σε Go For More πόντους για αγορές με τις πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Παράλληλα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω έχουν 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας πολλαπλές δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Επιπλέον, με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών που θα προμηθευτούν πετρέλαιο τη φετινή χειμερινή περίοδο, η AVIN δίνει τη δυνατότητα παραγγελίας μέσα από πολλαπλά κανάλια, όπως το τηλεφωνικό κέντρο 18108 και το 210-2827940 με αστική χρέωση, την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.avinoil.gr/), το ειδικά διαμορφωμένο tab στο AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app και τη νέα απλοποιημένη φόρμα ενδιαφέροντος μέσω social media.

Η χειμερινή περίοδος θα συνεχιστεί δυναμικά με διαγωνισμούς για τον πελάτη που θα χαρίσουν σε τυχερούς καταναλωτές δώρα και επιπλέον οφέλη, σημειώνει η εταιρεία.

Η ενέργεια ισχύει από 15 Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2024.Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την ενέργεια Go For More θα βρείτε στο nbg.gr.

