Στάσσης: Η ΔΕΗ συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης

Στον αναβαθμισμένο ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενεργειακή ασφάλεια και την γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επικεντρώθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης κατά την κεντρική ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου "Geopolitics and Energy Security: A Brussels Conversation" που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο German Marshall Fund of the United States σε συνεργασία με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).