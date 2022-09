Εξαιρετικά δυναμική ήταν η παρουσία του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ TIF Helexpo, με συμμετοχή σε τέσσερα διαφορετικά πάνελ συζήτησης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού, Έφη Λαζαρίδου, για το έργο που επιτελεί η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και συνομίλησε με επωφελούμενους στο πλαίσιο εκδήλωσης του Οργανισμού για τα εγκαίνια του Περιπτέρου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Γιάννη Οικονόμου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να ανανεώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στον αγροτικό τομέα με νέους ανθρώπους, εκπαιδευμένους, καλά καταρτισμένους, οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν, αξιοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους», επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας με τρεις νέους αγρότες-κτηνοτρόφους και επωφελούμενους του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, την Ελένη Παλχούρα, το Βασίλη Ντίνα και τον Αλέξη Μανούρα.

Τη δεύτερη ημέρα της 86ης ΔΕΘ TIF Helexpo η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού συμμετείχε σε πάνελ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο διοργανώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα, όπως τα εργαλεία που προσφέρονται στους νέους και τις γυναίκες που θέλουν να επιχειρήσουν, οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των νέων ανθρώπων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τρόποι κινητοποίησης τους προς την επιχειρηματικότητα και η αντιστροφή του brain drain σε brain gain.

Επιπλέον, η κυρία Λαζαρίδου συμμετείχε στο 4ο Inclusivity Lounge που διοργανώθηκε από τις Women On Top, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, με θέμα συζήτησης: "The power to change: energy poverty, green jobs and women's future in sustainability". Το Inclusivity Lounge αποτελεί ένα χώρο συνάντησης, σκέψης, ανταλλαγής ιδεών και δικτύωσης, γύρω από την ευρύτερη θεματική της έμφυλης ισότητας και του πώς αυτή σχετίζεται με την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής οικονομίας.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, τέλος, με εργαστήριο που συντονίστηκε από τον κ. Σταύρο Παπαδόπουλο, Entrepreneurship & Innovation Manager του Οργανισμού, έδωσε το «παρόν» στο 2ο Skill Up Forum από την Envolve Entrepreneurship με θέμα: «Ο αγρότης-επιχειρηματίας του μέλλοντος». Το Skill Up Forum περιελάμβανε μια σειρά από επιμορφωτικά εργαστήρια, panels, διαδραστικές συζητήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης της επιχειρηματικής σκηνής με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, στοχεύοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση των προσόντων, την ανάδειξη εργαλείων/πόρων, καθώς και τη δικτύωση νέων επιχειρηματιών, start-uppers και επαγγελματιών, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων.