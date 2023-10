Αυγενάκης-Αλιεία: «Καμπανάκι» για εισβολή αλλόχθονων γενών-Μέτρα για την κλιματική κρίση

Την νεοφυή εταιρεία AquaDeep, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, βράβευσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης στο πλαίσιο της Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψης της Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα.