Ο Τζέιμς Γκιστ ξέρει από ντέρμπι. Ο Ντεσόν Τόμας είναι έτοιμος να αγωνιστεί απόψε στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων αντιπάλων». Τι συμβουλεύει ο Γκιστ τον Τόμας; Πού θα κριθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό; Ποιες ομάδες θα πάνε στο Final Four της Βιτόρια;

