Η πλήρως ανανεωμένη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και «έξυπνο» cash out.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κέρδισε με 76-70 τη Μπαρτσελόνα κι έφτασε τις 5 νίκες σε 8 αγώνες του στην Euroleague. Απόψε, στις 21:30, θα αντιμετωπίσει, στη Βιτόρια, τη Μπασκόνια. Θα αγωνιστεί στη Fernado Buesa Arena, το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το Final Four, με στόχο τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του.

