To διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Nick Gallis Hall - Αλεξάνδρειο Μέλαθρον το Final Four για το 20 ο Κύπελλο ΟΣΕΚA με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων. Την απονομή των μεταλλίων πραγματοποίησε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της ΟΣΕΚΑ, ως ένας από τους πρεσβευτές και υποστηρικτές των αθλητών μπάσκετ με αμαξίδιο, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της ομοσπονδίας και του ΟΠΑΠ για την ανάδειξη του αθλήματος.

Ο Νίκος Γκάλης στο Final Four 20 oυ Κυπέλλου ΟΣΕΚΑ

