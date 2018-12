Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους σε ζωγραφιές, οι οποίες εκτίθενται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε τέσσερις χριστουγεννιάτικες εκθέσεις του ΟΠΑΠ στα εμπορικά πολυκαταστήματα The Mall Athens, Athens Metro Mall και River West στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Οι ζωγραφιές είναι, επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.omadaprosforas.gr και στην εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς».

