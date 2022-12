Την μειοψηφική συμμετοχή του στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Betano μεταβίβασε σήμερα (27/12) ο ΟΠΑΠ.

Ειδικότερα:

H ΟΠΑΠ Α.Ε (η «ΟΠΑΠ»), σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2022 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία, OPAP Investment Limited (η «OPAP Investment») μεταβίβασε σήμερα την μειοψηφική συμμετοχή της 36,75% στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Kaizen Gaming Limited εκτός Ελλάδος και Κύπρου (η «Betano») στην εταιρεία Allwyn Investments Cyprus Limited (πρώην Rubidium Holding 2 Ltd.), μία εξ ολοκλήρου έμμεση θυγατρική της Allwyn International a.s. (πρώην SAZKA Group a.s.), έναντι συνολικού ανταλλάγματος €74.243.013 (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων).

Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η OPAP Investment θα λάβει πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments), με βάση την επίδοση της Betano.

Η ΟΠΑΠ διατηρεί τη συνολική συμμετοχή της ύψους 84,49% και τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Stoiximan Ltd και της δραστηριότητας διαδικτυακών τυχερών παιγνίων αυτής σε Ελλάδα και Κύπρο υπό το σήμα «Stoiximan».