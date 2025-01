Με το δεξί μπήκε η νέα χρονιά για δύο τυχερούς παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ, οι οποίοι κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Πρόκειται για νικητές της δεύτερης κατηγορίας στο Κιλκίς και τη Ρόδο, που συμμετείχαν στις δύο πρώτες κληρώσεις του παιχνιδιού το 2024.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, το νέο ΤΖΟΚΕΡ έχει αναδείξει συνολικά 35 τυχερά 5άρια, τα οποία έχουν κερδίσει τα έπαθλα των 100.000 ευρώ, που μοιράζει πλέον το παιχνίδι στους νικητές της δεύτερης κατηγορίας σε κάθε κλήρωση.

Οι 33 από τους τυχερούς 5άρηδες κατέθεσαν τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Αττική, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Μεσολόγγι, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καρδίτσα, Θήβα, Πάτρα, Σπάρτη, Ρόδο, Κιλκίς, Μεγαλόπολη και Κύπρο, ενώ δύο παίκτες συμμετείχαν στο παιχνίδι διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr.

Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς

Στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε ένας από τους νικητές της δεύτερης κατηγορίας, που ανέδειξε η τελευταία κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και κέρδισε 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για έναν παίκτη, ο οποίος κατέθεσε το δελτίο του στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Ηράκλειο Lottery Α.Ε., το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Ιωάννου Χωστού 18.

«Αποχαιρετήσαμε το 2023 με μια μεγάλη επιτυχία στο κατάστημά μας, το οποίο ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι τυχερό και να φέρει και άλλα κέρδη σε πελάτες μας. Όσον αφορά στον νικητή που κέρδισε τις 100.000 ευρώ, του ευχόμαστε να έχει την υγεία του και να αξιοποιήσει τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή χρονιά σε όλους», δηλώνει ο Γιώργος Δραμουντάνης, υπεύθυνος του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, το οποίο λειτουργεί από το 2018.

Όπως σημειώνει ο κ. Δραμουντάνης, «το γεγονός ότι πλέον τα 5άρια στο ΤΖΟΚΕΡ κερδίζουν έπαθλα των 100.000 ευρώ έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού για το παιχνίδι. Από τις 10 Δεκεμβρίου, που ξεκίνησαν οι κληρώσεις του νέου ΤΖΟΚΕΡ, έχουν βρεθεί συνολικά 35 νικητές της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι έχουν κερδίσει από 100.000 ευρώ ο καθένας».

Στο Κιλκίς ο πρώτος τυχερός που κέρδισε 100.000 ευρώ

Η πρώτη κλήρωση του 2024 ανέδειξε ακόμη έναν τυχερό 5άρη. Ο πρώτος νικητής της χρονιάς έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ στο κατάστημα ΟΠΑΠ του Σταύρου Σαρβανίδη, που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 192, στο Πολύκαστρο του Κιλκίς, και έχει ιστορία 11 ετών.

«Η νέα χρονιά έκανε ποδαρικό με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ένας πελάτης του καταστήματός μας κέρδισε 100.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τη χαρά μας», τόνισε ο κ. Σαρβανίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «εκτός από την αλλαγή στο έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, αυξήθηκε και το μίνιμουμ ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ στην πρώτη κατηγορία. Οι μεγάλοι νικητές διεκδικούν πλέον, σε κάθε κλήρωση, τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ, ενώ παλαιότερα το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας ξεκινούσε από τις 600.000 ευρώ».

Τζακ ποτ 4 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Την ερχόμενη Κυριακή, το ΤΖΟΚΕΡ αναμένεται να μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι παίκτες διεκδικούν 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής, στις 22:00, με την προθεσμία κατάθεσης δελτίων στα καταστήματα ΟΠΑΠ και μέσω του opaponline.gr να λήγει μισή ώρα νωρίτερα. Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

